Ukrayna-İsrail gerilimi

İsrail, Birleşmiş Milletlerde (BM) 11 Kasım’da Filistin’in sunduğu bir tasarıya “evet” oyu vermesi nedeniyle Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçisi’ni dışişleri bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk bakanlığa çağrılarak Kiev yönetiminin Filistin’in sunduğu bir karar tasarısı lehinde oy kullanan 98 ülke arasında yer alması protesto edildi. Korniychuk’a, “İsrail’in özellikle BM’de alınan önemli kararlarda Kiev yönetimini desteklemesi ve büyük insani yardımlarda bulunmasına rağmen Ukrayna’nın böyle bir davranış sergilemesinin, ortak değerleri olan dost ülkeler arasındaki ilişkileri yansıtmadığı” ifade edildi. Ukrayna Büyükelçisi Korniychuk ise “Ukraynalıların İsrail’e girişinin engellenmesi” konusunda ülkesinin duyduğu “öfkeyi” İsrail tarafına iletti. AA

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