Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Tel Aviv'in Ukrayna savaşında tarafsız kalma çabası sonucunda "İsrailli politikacıların gelecekte utanç duyacağını" belirterek, İsrail'den hava savunma sistemleri istedi.

İsrail'den Haaretz gazetesine konuşan Reznikov, yaklaşık üç ay önce bir Rus suikast ekibinin kendisini öldürmeye çalıştığını ancak hayatı için korkmadığını ifade ederek, ölmesi durumunda "başkasının yerini alacağını" dile getirdi.

Güvenlik politikasını Batı ekseninde inşa eden İsrail'in "operasyonel kısıtlamalarını" ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını gerekçe göstererek Ukrayna'ya silah vermeyi reddetmesini eleştiren Reznikov, "Hayal kırıklığına uğradım. Kızgın değilim, kötü duygular beslemiyorum. Ama anlaşılması zor, bence haksız ve utanç verici... İsrail'deki politikacılar bu dönemde bizim yanımızda yer almadığı için gelecekte utanç duyacaklar." ifadesini kullandı.

Reznikov, İran yapımı "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ruslar tarafından Ukrayna'da kullanılmasına değinerek, "İranlılar, Ukrayna'da savaşarak operasyonel deneyim ediniyor. Gelecekte bu SİHA'lar İsrail'e karşı kullanılacak." diye konuştu.

İsrail'in Ukraynalılara vize uygulamasına eleştiri

Dünyada birçok ülkenin Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından vize kısıtlamalarını kaldırarak Ukraynalılara kapılarını açtığına işaret eden Reznikov, Tel Aviv'in bunun aksine iki ülke arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasını iptal ettiğini, İçişleri Bakanı Ayalet Shaked'in buna öncülük etmesine rağmen bunun İsrail hükümetinin kararı olduğunun altını çizdi.

Reznikov, "Polonya, 4 milyon kadar Ukraynalı mülteci kabul etti. Birçok ülke Ukraynalıları kabul etmek için elinden geleni yaptı. Sadece tek bir ülke; İsrail, Ukraynalıların girişini engelledi. İsrail, kapıyı suratımıza kapattı. Bu şaşırtıcı, inanılmaz." ifadesini kullandı.

İsrail'den hava savunma sistemi talebi

Babası tarafından Yahudi olduğunu paylaşan Ukrayna Savunma Bakanı, İsrail'den hava, kısa-uzun menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra radar sistemleri talep ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için garip. Tarih boyunca İsrail kendi değerleri ve bağımsızlığı için savaşırken çok sayıda ülkeden epey yardım aldı. Şimdi bizim ülkemiz bu tahmin edilemez işgalin kurbanıyken neden sessiz kalmaya devam ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İran'ın ilk partide Rusya'ya 300 kadar "kamikaze SİHA" gönderdiğini ancak toplamda 2400 kadar SİHA tedarik edeceğini değerlendiren Reznikov, İranlı uzmanların da bu SİHA'ların kullanımı için Ruslara yardım ettiğini ekledi.

Reznikov, ayrıca Tahran'ın Moskova'ya balistik füze tedarik edeceğini ve bunların Ukrayna halkına karşı kullanılacağına şüphe olmadığını belirterek, İran'ın Rusya'ya sağladığı SİHA'ların kimliğini gizleme çabası olduğunu ancak bazı SİHA'ların kalıntılarının içinde Farsça yazılı kağıtların çıktığını söyledi.

İran'ın Rusya'ya karşılıksız yardım etmediğini, aralarında bir anlaşma olduğunu değerlendiren Reznikov, "İran, SİHA ve füze veriyor bunun karşılığında Rusya, İran ve Suriye'ye nükleer planlarında yardım edecek. Bu onların anlaşmasının bir şartı. İran ve Rusya arasında bir ortaklık var." dedi.

Reznikov, İsrail'in Ukrayna'ya sivillerin hayatını kurtaracak erken uyarı sistemleri sağlamasını memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

İsrailli Bakan'dan Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai, geçen haftalarda İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye başladığı haberleri üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İsrail'in artık bu kanlı çatışmada durması gereken yere ilişkin şüphe yok. Ukrayna'nın ABD ve NATO ülkelerinin sağladığı biçimde askeri yardım da almasının vakti geldi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğini, "pervasızca bir adım" olarak tanımlayarak, "Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder." demişti.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da AB ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, ülkesinin Kiev'in talep ettiği biçimde Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğini ancak "siviller için hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi" sağlayabileceğini söylemişti.

Diplomatik, güvenlik ve stratejik ortaklıklarını özellikle ABD ve Batı ülkeleri ekseninde inşa etmesine rağmen son yıllarda Rusya'yla da yakınlaşan bir görüntü çizen İsrail, Ukrayna savaşının doğurduğu Rusya ve Batı arasındaki yeni kamplaşmada zor durumda kaldı.

Batı ve özellikle ABD'den Ukrayna'ya silah ve askeri teknoloji yardımı yapması için baskı gören İsrail, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını gerekçe göstererek şu ana kadar bu talepleri yanıtsız bıraktı.