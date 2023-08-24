Ukrayna Kırım’da hata yaptı

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen 60’tan fazla ülke ve uluslararası örgütün yer aldığı Kırım Platformu 3. Zirvesi’nde konuştu.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak ettiğini ve geçen yıl da Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı savaş başlattığını hatırlatan Kırımoğlu, “Kırım’ın acilen kurtarılması yerli halk için son derece önemlidir. Çünkü bu, Kırım Tatar halkı için ya var olması ya da yeryüzünden bir millet olarak tamamıyla yok olması meselesidir.” vurgusunu yaptı. Kırımoğlu, “Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının ardından Kırım ile ilgili hatalı siyaset izlediğini” vurgulayarak, şu şekilde devam etti: “Kırım Cumhuriyeti yeniden tesis edilmedi. Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması hususunda referandum yapıldı ve pratikte Rus özerk cumhuriyeti kuruldu. Buradaki iktidar Rus şovenistlerinin eline geçti ve yerli halk haksızlığa uğradı. Bunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne büyük tehlike yaratabileceği başından beri belliydi. İşte bu hatalar, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesine yol açtı.”