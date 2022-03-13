Ukrayna: Lviv'deki füze saldırısında 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti: "Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın." Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti. "Rusya saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor" Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla ilgili 13 Mart'taki gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı. Rus ordusunun, Ukrayna'ya yeni saldırıları düzenlemeye hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "İşgalciler, saldırıyı güçlendirmek ve birlikleri yeniden gruplandırmak için çalışmalar yürütüyor ve saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor." denildi. Ukrayna'daki Rus birliklerine katılmak üzere Rusya'nın Ermenistan'da bulunan Gümrü Üssü'nden 800, Pasifik Filosundan bin 500 askerin çekildiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın ayrıca Karabağ'da geçici olarak bulunan kendi unsurlarının bir kısmını da topladığı bildirildi. Açıklamada, takviye askeri birliklerin Belarus üzerinden trenle Ukrayna topraklarına getirildiği kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.