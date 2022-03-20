Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu

Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binasının Rus ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi Mariupol Şehir Meclisinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından bombalandığı belirtildi. Açıklamada, 400 kadar çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi. AA

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