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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu

20 Mart 2022, Pazar 15:00
Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binasının Rus ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.

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Mariupol Şehir Meclisinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından bombalandığı belirtildi.

 

Açıklamada, 400 kadar çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

AA

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