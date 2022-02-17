Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın doğusunda bir tanktan ateş açıldığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü. Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda bir tanktan ateş açıldı. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi, Rusya'nın, ABD'ye sorumluluğu yükleyecek durumlar oluşturmaya çalışacağını savundu. Liz Truss da, "Ukrayna ile omuz omuzayız" mesajı verdi. İngiltere Ukrayna'nın "savunma ve güvenliği" için 100 milyon sterlinlik daha fon açıkladı.

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