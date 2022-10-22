'Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğu ve güney bölgelerinde Rus birliklerine karşı çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor." dedi.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Rus güçlerinin ülkesine yönelik bugün de insansız hava araçları (İHA) ve uçaklarla saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Bugün, gün içinde Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. İHA'lar ve düşman uçakları imha edildi. Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde aktif düşmanlıklar devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor." Herson yönünde Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydeden Zelenskiy, söz konusu bölgede konuşlanan Ukraynalı askerlere teşekkür etti. AA

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