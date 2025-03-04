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4 MART 2025 SALI - YIL: 56

"Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor"

04 Mart 2025, Salı 11:26
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini belirtti.

Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.

Trump-Zelenskiy tartışması

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra da ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Trump'ın bugün Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı duyurulmuştu.

AA

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