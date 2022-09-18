Ukrayna'nın Kupyansk şehri de harabeye dönmüş

Ukrayna'nın Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehri, görüntülendi.

Rusya'dan geri alınan İzyum şehrindeki yıkım ve acı çok büyük

Kupyansk'ın kontrolü Ukrayna'nın elinde olsa da cephe hattına yakın olması nedeniyle henüz şehirde hayat normale dönemedi.

Ukrayna ordusu, bu ay başlattığı karşı saldırıda Harkiv bölgesinde Rus güçlerinden 300'den fazla yerleşim birimini geri aldı.

Oskil Nehri'nin ikiye ayırdığı ve Harkiv bölgesindeki demir yolu ağının kesişme noktasından biri olan Kupyansk, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınan bölgelerden biri.

Harkiv şehrinin güneydoğusunda yer alan Kupyansk'a giden yollarda savaşın izleri görülüyor. Yol kenarında yanmış askeri araçlar göze çarpıyor.

Şehre yakın bir bölgede bulunan ve Rus bayrağının renklerine boyanan Kupyansk yazılı tabela, bölgenin yeniden alınmasının ardından Ukrayna güçleri tarafından sökülmüş.

Özellikle şehir merkezinde yer yer yıkılmış ya da ağır hasar almış binalar dikkati çekiyor. Dükkanların tamamı kapalı. Sokaklarda dolaşan çok az sayıda kişi var.

Çok sayıda sakinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Kupyansk, şu anki cephe hattına çok yakın bir bölgede bulunuyor.

Top atışlarının sesi Kupyansk sokaklarında yankılanıyor. Şehrin dışındaki bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

Top sesleri altında tahliye

Şehir merkezinde yardım kuruluşlarınca gönderilen gıdalar, Kupyansk'ta kalan ailelere dağıtılıyor. Sırası gelen kaydını yaptırdıktan sonra gıda kolisini alıyor.

Cephe hattına yakın olması nedeniyle şehirden ayrılmak isteyenler, Ukraynalı yardım kuruluşlarınca tahliye ediliyor. Tahliye sırasında duyulan top atışları nedeniyle hem şehirden ayrılmak isteyenlerin hem de tahliye ekiplerinin yaşadığı telaş, kameralara yansıyor.

Tahliye edilenler yine Harkiv bölgesinde Rus güçlerinden geri alınan ancak Kupyansk'a göre daha güvenli olan Şevçenkove yerleşim birimine getiriliyor.

Burada polis tarafından kimlikleri kontrol edilen ve kayıt altına alınan Ukraynalılar, önce Harkiv şehrine daha sonra da ya ülkenin daha güvenli gördükleri batı bölgelerine ya da Avrupa ülkelerine gidiyor.

Tahliye edilenlerin çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Tahliye noktasına getirilenlerin çoğunun yorgunluğu yüzlerinden okunuyor. Polis kontrolünün ardından bu kişiler belirsiz bir geleceğe doğru ilk adımlarını atıyor.

"Bombardıman olduğunda hiçbir yere gidilmiyordu ama bir şekilde yaşadık"

Kupyansk'tan tahliye edilen 72 yaşındaki Katerina Kozer, yaşadıklarını anlattı.

Zor günler geçirdiklerini söyleyen Kozer, "Geçen cumadan bu yana 9 gündür su ve elektrik yok. Ne gaz ne elektrik ne de su vardı, öyle oturuyorduk. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bu şekilde depoda (sığınakta) kaldık. Her gün atışlar vardı. Bombardıman olduğunda hiçbir yere gidilmiyordu ama bir şekilde yaşadık, Tanrı'ya şükür kurtulduk. Buzdolabında ne varsa onu yedik. Biz özel bir yerleşimde yaşıyoruz. Kuyudan su çekiyorduk. Bir şekilde bugüne kadar geldik." dedi.

Tahliye noktasından önce Harkiv şehrine daha sonra da İtalya'ya gideceğini söyleyen Kozer, "Şimdi kızım İtalya'da. Kızımın yanına gidiyorum. Umarız daha güzel bir hayata kavuşacağız." diye konuştu.