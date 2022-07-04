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5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Ukrayna'nın Odessa kentinde denize girilemiyor

04 Temmuz 2022, Pazartesi 16:00
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği Ukrayna'nın Odessa bölgesinde döşenen mayınlar nedeniyle gemi trafiğine kapatılan denize insanlar da giremiyor.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Herson cephe hattına yaklaşık 200, yoğun Rus hava saldırılarının düzenlendiği Mikolayiv kentine ise 95 kilometre uzaklıkta bulunan ülkenin 3. en büyük kenti Odessa'nın denize kıyı bölgelerindeki hareketsizlik dikkati çekiyor.

Nüfusu bir milyonu aşkın olan ve Ukrayna'da "Karadeniz'in incisi" olarak bilinen kentte deniz sezonu başlamış olsa da denize girişi yasaklayan emniyet şeridi mayın tehlikesini işaret ediyor.

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, kentteki güvenlik tedbirlerini anlattı.

Ülkede savaşın sürmesine rağmen bölgede huzurun olması için Ukrayna yönetiminin büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Gumenyuk, "Odessa kentinde ve bölgede durum sakin ve silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında." dedi.

Bölgeye ait Yılan Adası'nın düzenlenen operasyon sonucu tekrar Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçtiğine ama savaşın sürmesi nedeniyle yine de herkesin dikkatli olması ve güvenlik uyarılarına uyması gerektiğine işaret eden Gumenyuk, şunları kaydetti:

"Rusların Karadeniz'de füzeleri taşıyan gemileri mevcut. Onların hedefi sadece Odessa değil tüm Ukrayna. Füzelerin teknik özellikleri Ukrayna'nın tüm bölgelerine ulaşabilmelerini sağlıyor."

"Avrupa'nın da güvenliği için mücadele ediyoruz"

Gumenyuk, bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aslında tüm Avrupa için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Biz bugün sadece kendi topraklarımız ve halkımızı savunmak için değil, Avrupa ve tüm dünyayı korumak için savaşıyoruz." diye konuştu.

Rus savaş uçaklarının büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Gumenyuk, hava saldırılarına karşı silahlara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Denize mayınları Ruslar bıraktı"

Gumenyuk, Odessa bölgesindeki deniz mayınları tehlikesinin bugüne kadar sürdüğüne işaret ederek "Mayınlar mart ayından beri denizde. Karadeniz'e bu mayınları Rusya döşedi." şeklinde konuştu. Gumenyuk, Ukrayna tarafının bölgede sadece denizden karaya askerlerin çıkarılmasının mümkün olabileceği yerlere mayın döşediğini vurguladı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal ettiği zaman Ukrayna'ya ait ve üzerinde Ukraynaca yazılar bulunan deniz mayınlarını çaldığını, 2022'de ise onları denize atarak Ukrayna tarafını mayın döşemekle suçladığını anlatan Gumenyuk, "Rusya, bu mayınlar Türkiye veya Romanya'da ortaya çıkınca Ukrayna'ya ait olduğunun sanılması için böyle yaptı ama biz en başta bunun açıklamasını yaptık. Bu bir sabotajdır. Ukrayna denize mayın döşemedi." ifadelerini kullandı.

Gumenyuk, Rus denizaltıların kıyıya tehlikeli bir mesafede bulunduklarını iddia ederek Rus gemilerinden fırlatılan füzelerin Ukrayna'nın şehirlerine isabet ettiğini söyledi.

Karadeniz'deki mayınların sadece gemiler için değil, insanlar için de büyük tehlike taşıdığını dile getiren Gumenyuk, bugüne kadar denize giren iki kişinin hayatını kaybettiğinin, birinin ise yaralandığının altını çizdi.

Gumenyuk, bu nedenle denize girmenin yasak olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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