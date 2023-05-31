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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Ukrayna'nın Rusya içindeki saldırılarını desteklemiyoruz'

31 Mayıs 2023, Çarşamba 01:13
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesine ilişkin, Rusya topraklarında saldırı düzenlenmesini desteklemediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesine ilişkin, Rusya topraklarında saldırı düzenlenmesini desteklemediklerini ve Ukrayna'ya sadece kendi egemen topraklarını geri almak üzere silah verdiklerini açıkladı.

Moskova ve çevresindeki yerleşim birimlerine yönelik İHA saldırıları üzerine Anadolu Ajansına açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Haberleri gördük ve ne olduğu hakkında bilgi topluyoruz. Genel olarak Rusya içindeki saldırıları desteklemiyoruz. Ukrayna'ya kendi egemen topraklarını geri almak için ihtiyaç duydukları ekipman ve eğitimi sağlamaya odaklıyız ve tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırılarını hatırlatarak, Rus ordusunun mayıs ayı içerisinde Kiev'e 17 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade eden yetkili, "Rusya, Ukrayna'ya karşı provokasyon olmaksızın bu savaşı başlattı. Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine ve insanlarına her gün acımasız saldırılar düzenlemek yerine güçlerini Ukrayna'dan çekerek bu savaşı her an sona erdirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasarlar meydana geldiğini belirtmişti.

Rus haber ajansları, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini duyurmuştu.

İHA’ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı ancak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Ukrayna'nın, Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtmişti.

Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA’ların bazılarının silahlı olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansımıştı.

AA

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