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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna'nın yeniden inşası için 349 milyar dolar gerekiyor

10 Eylül 2022, Cumartesi 00:21
Ukrayna'daki mevcut yeniden yapılanma ve toparlanma maliyetinin tahmini 349 milyar dolar olduğu bildirildi.

Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu rakamın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı.

Söz konusu meblağın ülkedeki savaş devam ettikçe gelecek aylarda artmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, değerlendirmenin 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında devam eden savaşın etkilerini kapsadığı ve savaştan kaynaklanan fiziksel hasarın 97 milyar doları aştığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, hasarın özellikle konut, ulaşım, ticaret ve sanayi sektörlerinde yüksek olduğu belirtilerek, yıkımın Çernihiv, Donetsk, Luhansk, Harkiv ve Zaporijya'da yoğunlaştığı kaydedildi.

Gelecek 36 ay içinde eğitim ve sağlık sistemleri ile altyapının eski haline getirilmesi, konutlara ısıtma ve enerji sağlanması, tarıma destek ve hayati ulaşım yollarının onarımı gibi acil ihtiyaçların karşılanması için 105 milyar doların gerektiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi'nin Rusya'nın saldırısının ardından ülkede 20 farklı sektördeki savaş etkilerinin ilk kapsamlı değerlendirmesini sunduğuna işaret edilen açıklamada, esnek, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toparlanma ve yeniden yapılanma için finansman ihtiyaçlarının da ortaya konduğu ve planlama için bir yol haritası sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu tespitlerin değerlendirmenin ön sonuçları olduğu, hasar ve ihtiyaçların minimum olarak kabul edilmesi gerektiği bildirlidi.

AA

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