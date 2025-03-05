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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ukrayna'nın yeniden inşası için 524 milyar dolara ihtiyacı var

05 Mart 2025, Çarşamba 21:50
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesinin 10 yıl içinde toparlanabilmesi ve yeniden inşası için 524 milyar dolara ihtiyaç duyacağını söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde 10-11 Temmuz'da Roma'da yapılacak "Ukrayna'nın Yeniden Yapılanması Konferansı"na hazırlık dolayısıyla İtalyan ve Ukraynalı kamu ve özel sektör temsilcileri Milano'daki ön toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya video mesaj gönderen Başbakan Şmigal, "Dünya Bankası'nın son hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu Ukrayna'nın önümüzdeki 10 yıl içinde toparlanma ve yeniden inşa için 524 milyar dolara ihtiyaç duyacağı tahmininde bulunuyor. Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yeniden inşa projesidir." diye konuştu.

Şmigal, özellikle enerji sektörü, altyapı, lojistik, tarım ve bilişim sistemleri alanlarında yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

"Ukrayna'nın, savaşın hemen ardından Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaya hazır olması için çalışıyoruz, bu geri döndürülemez bir süreçtir." diyen Şmigal, Ukrayna'nın doğal kaynakları, insan sermayesi ve coğrafi konumu sayesinde Avrupa ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını savundu.

Başbakan Şmigal, "Ukrayna, Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülkesi olarak kıtaya enerji tedarikini garanti edecek." dedi.

Tajani: "Adil bir barış, Kiev'in teslim olması anlamına gelemez"

Toplantının açılışını yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de temmuzda Roma'da yapacakları Ukrayna'nın yeniden yapılanması konferansına yaklaşık 90 ülkeden ve çeşitli uluslararası örgütlerden gelen 3 bini aşkın katılımcının olacağını söyledi.

İtalya'nın barış için çalıştığını belirten Tajani, "Ukrayna ile AB'nin de katılacağı müzakerelerin yakında başlamasını umuyoruz." diye konuştu.

Tajani, adil bir barışın, Ukrayna ve AB'nin sürece dahil edilmeden sağlanamayacağını vurgulayarak, "Adil bir barış, Kiev'in teslim olması anlamına gelemez." ifadelerini kullandı.

Yeniden inşa sürecinin Ukrayna için büyük bir meydan okuma olduğunu ve uluslararası düzeyde de önemli bir konu teşkil ettiğini aktaran Tajani, bunun AB'nin bir parçası olacak önemli bir ortağa dayanışma gösterme fırsatı sunduğunu belirtti.

Konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı açıklamaya da değinen Tajani, "Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Avrupa savunmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladık. Bu, NATO'ya alternatif bir seçim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan bakan, hedefin, Avrupa ve Amerika'nın iki temel ayağını oluşturan transatlantik ittifakı güçlendirmek olduğunu belirtti ve bunun "herkes için barışın garantisi" olduğunu ifade etti.

​​​​​​​Tajani, ayrıca Batı'nın bölünmemesi gerektiğini de kaydetti.

AA

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