'Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı.

Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı. Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını kaydetti. Ukrayna: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-16 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 800 askeri öldürüldü, Ruslara ait 84 uçak, 108 helikopter, 430 tank, 1375 zırhlı araç, 190 top, 70 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 819 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 10 İHA da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​ Rusya: Ukrayna’da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi. Konaşenkov, şunları kaydetti: "Ukrayna'ya ait toplam 111 uçak, 68 helikopter, 160 insansız hava aracı (İHA), 159 çok namlulu roketatar, 1353 tank ve çeşitli zırhlı araç, 129 uçaksavar füze sistemi, 493 obüs ve havan topu, 1096 özel askeri araç yok edildi." AA

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