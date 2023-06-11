Ukrayna ordusu Rusya'nın kontrolündeki köyünü kurtardı

Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesinde, Rusya'nın kontrolündeki Blagodatne köyünü kurtardığı belirtildi.

Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tugayın Donetsk bölgesinde yürüttüğü operasyonda başarı elde ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği askerleri, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin komşu birlikleriyle işbirliğinde Blagodatne köyünü kurtardı." ifadesi kullanıldı. Blagodatne köyünde Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu ileri sürüldü. AA

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