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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

"Ukrayna ordusundaki 4 bin 845 yabancı paralı savaşçıyı öldürdük"

11 Temmuz 2023, Salı 12:24
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunda çoğunluğu ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinden çatışmalara katılan 4 bin 845 yabancı paralı savaşçıyı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Kiev yönetimi için savaşa katılan yabancı paralı savaşçılara ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’da seferberlik dalgasının başarısızlığa uğradığını ve Ukrayna ordusunda önemli kayıpların olduğunu ileri süren Konaşenkov, Kiev’in bunu gizlemek için Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinden yabancı paralı savaşçı toplama çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Çatışmaların başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılmak için 84 ülkeden 11 bin 675 yabancı paralı savaşçının Ukrayna’ya geldiğini kaydeden Konaşenkov, en fazla paralı savaşçının Mart-Nisan 2022 döneminde geldiğine dikkati çekti.

Yaşanan ilk kayıpların ardından yabancı paralı savaşçı geliş dinamiğinin keskin bir şekilde azaldığını aktaran Konaşenkov, en çok paralı savaşçı grubunun 2 bin 600’den fazla kişiyle Polonya, 900 ve daha fazla kişiyle ABD ve Kanada, 800’den fazla kişiyle Gürcistan, her biri 700 ve daha fazla kişiyle İngiltere ve Romanya, 300’den fazla kişiyle Hırvatistan, her biri 200 ve daha fazla kişiyle Fransa ve Suriye’den intikal ettiğini söyledi.

Çatışmalar esnasında 30 Haziran itibarıyla çoğunluğu ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinden toplam 4 bin 845 yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, ayrıca 4 bin 801 yabancı paralı savaşçının Kiev’in kendilerine yönelik tavrını değerlendirdikten sonra Ukrayna topraklarından kaçtığını belirtti.

Konaşenkov, halihazırda Ukrayna ordusu saflarında 2 bin 29 yabancı paralı savaşçının görev yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Edindikleri bilgilere göre Ukrayna ordusunun yüksek personel kaybı nedeniyle geçen ay Arjantin, Brezilya, Irak ve ABD’nin kontrolü altındaki Suriye topraklarından yabancı paralı savaşçı alımına başladığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Polonya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde Ukrayna’da savaşa ilginin azaldığını, bu yüzden ABD ve Kanada’dan paralı savaşçı alım faaliyetlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Konaşenkov, ABD istihbarat örgütü CIA’nın kontrolündeki özel askeri şirketlerin bu çalışmaları yürüttüğünü sözlerine ekledi.

AA

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