Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlattık

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi. Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi. Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü. Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi. Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. AA

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