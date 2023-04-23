Ukrayna, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yaptırım uygulayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yönelik yaptırım uygulandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, Rusya’yı destekleyenlere ve Rus saldırganlığına katkı sağlayanlara yönelik 3 yaptırım paketini yürürlüğe koyduğunu belirtti.

Bir yaptırım paketinin Rus ordusunun askeri ihtiyaçlarını karşılayan askeri sanayi işletmelere yönelik olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bu sefer yaptırım listelerine silah, bileşen ve benzerleri üreten 322 şirket eklendi." dedi.

Zelenskiy, diğer iki yaptırım listesinde Rusya’ya yönelik yatırımları atlatmaya yardımcı olan bireyler ve tüzel kişilerin olduğunu aktardı. Yaptırım paketleri üzerinde özellikle ortaklarla senkronize edilmesi açısından ayrıntılı çalışıldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bu, savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi ve hızlı zaferimiz için çabalayan herkesin ortak hedeflerinden biridir. Bu, Rusya’nın yaptırımları atlatması için her türlü fırsatı ortadan kaldırma hedefidir." dedi.

Moskova'nın yaptırımları atlatmaya yönelik planının savaşa zaman kattığını ve fırsatlar sunduğunu dile getiren Zelenskiy, Rusya’ya ve bu ülke ile bağlantılı olan tüm kişilere, Rus savaş ekonomisine yönelik yaptırımlar ne kadar fazla olursa "zaferin de o kadar hızlı elde edileceğini" sözlerine ekledi.