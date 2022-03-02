Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son bir haftada Ukrayna'ya ait yüzlerce ulaşım altyapı tesisini, konutu, hastane ve anaokulu tahrip ettiği bildirildi. Açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğü, bu rakama hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin dahil olmadığı belirtildi. Acil Durumlar Servisi ekiplerinin Rus saldırıları nedeniyle meydana gelen 400'den fazla yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, 10 itfaiyecinin görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettiği ifade edildi. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.