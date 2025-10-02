"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2025 PERŞEMBE

Ukrayna: Rusya'nın saldırısının ardından Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

02 Ekim 2025, Perşembe
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı nedeniyle, bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde birkaç saat boyunca elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu santrale yapılan saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesinden dolayı acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesini izole eden ve radyoaktif maddelerin çevreye sızmasını önleyen önemli bir tesis olan yeni güvenlik çadırı, voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektriksiz kaldı."

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Öte yandan aynı hesaptan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğini anımsatan Zelenskiy, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını savundu.

Zelenskiy, dünyanın bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirterek, "Rusya, maalesef UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin zayıf duruşu ve küresel dikkat dağınıklığından yararlanarak kasıtlı olarak radyasyon tehdidi oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

AA

