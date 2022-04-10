Ukrayna-Rusya Savaşı 45. gününde: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 45'inci gününde, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" ifade edildi. Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi. Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmedikleri aktarıldı. Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştıkları kaydedildi. Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı. *** 'Rus ordusu 19 bin 300 asker kaybetti' Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, 1384 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​ AA

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