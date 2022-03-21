Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​ Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti. Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini uzun menzilli silahlarla imha etmeye devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden "Kalibr" seyir füzesi ile "Kinjal" hipersonik füze kullandıklarını söyledi. Konaşenkov, Ukrayna'da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı. *** Okumak için tıklayınız: 'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

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