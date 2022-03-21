"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler

21 Mart 2022, Pazartesi 01:41
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

 

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

 

Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini uzun menzilli silahlarla imha etmeye devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden "Kalibr" seyir füzesi ile "Kinjal" hipersonik füze kullandıklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.

***

Okumak için tıklayınız:

'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'
Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu
Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı
Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi

 

AA

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. dünya savaşının başladığı anlamına gelir'

    Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler

    Çiftçi gülmezse köylü gülmez

    Fuar coşkusu devam ediyor

    Nur Çocuklar Bediüzzaman'ı andı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    Belçika'da kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Vatandaşa 14 milyarlık fatura

    'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

    Güçlü ekonomiler hukuk ve adaletle olur

    ‘Tükeniyoruz’

    Kötü örnek olduk

    Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

    Doktorlar: Yeni düzenleme yetersiz

    Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu
    📷

    550 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu

    İlk 6 tur hayal kırıklığıyla sonlanmıştı... Suriye Anayasa Komitesi, yarın yeniden toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Artistler döneminin sonuna gelirken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    📷
    Genel

    Bursa'da Bediüzzaman coşkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı eserleriyle tanırız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz’a akan mısralar
    İlimdar Kaya

    Yol verin kırat geliyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmi kavramları kimden öğreneceğiz?
    Mehmet KARA

    12 Eylül ürünü olduğu yeni mi hatırlandı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.