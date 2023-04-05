"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor'

05 Nisan 2023, Çarşamba 02:58
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın doğusunda çok fazla karşılıklı top atışları olduğunu ancak tarafların ilerleme kaydedemediğini söyledi.

ABD yönetiminin Ukrayna’ya 2 milyar 600 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacağını açıklaması üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmelerde bulunan Pentagon üst düzey yetkilisi, “Savaş önemli bir aşamada. Doğu’da (Ukrayna) çatışmalar devam ediyor ancak toprak kontrolü konusunda son zamanlarda önemli bir değişim yok. Önemli ölçüde top atışlarının yaşandığı ve taraflardan birinin herhangi bir manevra kazanımı olmadığı cephelerde durum nispeten durağan.” dedi.

Rusya’nın savaşta ağır asker kayıpları vermeye devam ettiğini ileri süren yetkili, Rusya destekli Wagner Grubunun “adeta kıyma makinesine atıldığını”, Rus birliklerinin de Ukrayna güçlerinin kurduğu savunma hattından dolayı yerinden kıpırdayamaz halde olduğunu ifade etti.

Yetkili, sahadaki dinamikleri değiştirmek üzere Ukraynalılara destek sağladıklarını dile getirdi.

Ukrayna’nın kademeli hava savunma kabiliyeti kazanması için çalışmaları devam ettirdiklerini anlatan üst düzey yetkili, bu ülkeye mühimmat tedarikine devam edeceklerini kaydetti.

Yetkili, ABD’nin savaşın başından beri Bradley zırhlı piyade muharebe araçları ve Stryker zırhlıları için 4 bin Ukrayna askerine eğitim verdiğini aktardı.

ABD menşeli silah ve ekipmanların kullanımı için şu ana kadar eğittikleri Ukrayna askeri sayısının 7 bini aştığı bilgisini paylaşan yetkili, yakında Abrams tankları için de eğitim vermeye başlayacaklarına işaret etti.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor'

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    İspanya'da 800 bin kişi ameliyat sırası bekliyor

    66 günde Hafız oldu

    Hırka-i Şerif itina ile korunuyor

    Doktor göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı’nda ibadete açılacak

    NASA’nın Venüs görevi 2031 yılına ertelendi

    Beslemelerden alıp emekliye vereceğiz

    Euro tarihi zirvesini yeniledi

    Zam şampiyonu soğan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Genel

    66 günde Hafız oldu
    Faruk Bahadır Önal

    6284 nedir, ne değildir?
    Genel

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ayı hürmet ister

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.