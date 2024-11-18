Ukrayna, Rusya topraklarına 59 İHA ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca 59 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece boyunca Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 59 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin Moskova, 45'inin Bryansk, 6'sının Kursk, 3'ünün Belgorod ve 3'ünün Tula bölgelerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. AA

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