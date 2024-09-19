Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Rusya’nın Tver bölgesinde meydana gelen büyük çaplı bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasındaki patlamanın ardından kısmi tahliye emri verildi.

Bölge valisi Igor Rudenya, Toropets kasabasında acil durum ekiplerinin düşen İHA enkazının neden olduğu yangını kontrol altına almak için çalıştığını belirtti. Olayda yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı. Ukrayna, Moskova’nın savaş çabalarına katkı sağlayan askeri, enerji ve ulaşım altyapılarını hedef aldığını daha önce belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, Ukrayna saldırılarının verdiği zararın tam boyutunu nadiren açıklıyor. Haber Merkezi

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