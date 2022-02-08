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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

"Ukrayna sabırlıdır"

08 Şubat 2022, Salı 23:08
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas meselesine ilişkin Normandiya Formatı liderler zirvesinin en kısa zamanda yapılmasını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Macron ile görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesini ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Görüşmemizin ana konularından biri barış süreci idi. Paris'te 2019'da gerçekleşen Normandiya Formatı liderler zirvesindeki anlaşmalar doğrultusunda, en kısa zamanda yeniden zirvenin düzenlenmesini bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, "Macron ile Ukrayna, Avrupa ve tüm dünyanın güvenliğine yönelik mevcut tehditler konusunda ortak görüşe sahibiz. Tüm bunlar, Avrupa'nın birliğini ve yeni yaklaşımlarını gerektiriyor. Ukrayna topraklarının işgalden kurtulması için iş birliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna sabırlıdır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın, Minsk anlaşmaları konusunda sabretmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna sabırlıdır. Bunun bilgelik olduğunu düşünüyorum. Bu, tüm Avrupa ve Rusyalılar için önemlidir. Çünkü gerilim sabrımıza bağlıdır. Kendi ülkemizi koruyoruz. Kendi topraklarımızda bulunuyoruz. Sabrımız bu gerginliği etkiliyor. Biz buna cevap vermiyoruz ve buna haysiyetle davranış sergiliyoruz. Bu da bilgeliktir."

AA

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