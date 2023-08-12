Ukrayna savaşı tarih kitaplarına eklendi

Rusya'da hazırlanan yeni ders kitabında Ukrayna savaşı, Kremlin'in bakış açısından anlatıldı.
Rusya’da hazırlanan yeni ders kitabında Ukrayna savaşı, Kremlin’in bakış açısından anlatıldı. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, lise 11. sınıfta okutulacak yeni tarih kitabıyla Ukrayna’ya düzenlenen “özel askeri operasyonun” amacının gençlere anlatılmasının hedeflendiğini belirtti.
KİTAP 5 AYDA YAZILDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de sık sık dile getirdiği gibi söz konusu operasyonun “Ukrayna’yı silahsızlandırma ve Neo-Nazi unsurlardan arındırma” amacıyla yürütüldüğünü savunan Kravtsov, kitabın lise öğrencilerinin bunu daha iyi kavramasını sağlayacağını söyledi. Kitabın 5 aydan kısa sürede yazıldığına dikkat çeken eğitim bakanı, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon sona erince, kazandığımız zaferin ardından kitabı da güncelleyeceğiz” dedi. Ders kitabının yazarlarından biri de Putin’in danışmanı Vladimir Medinski. Mayıs 2012 - Ocak 2020’de Kültür Bakanı olarak da görev yapan akademisyen, kitabın seri şekilde tamamlanmasından övgüyle bahsederek, “Ülkemizde hiçbir ders kitabı bu kadar kısa sürede hazırlanmamıştı” ifadelerini kullandı.
(TRT Haber)