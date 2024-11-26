"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

''Ukrayna savaşı uluslararası bir boyut kazandı''

26 Kasım 2024, Salı 01:56
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası bir boyut kazandığını söyledi.

Pistorius, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti'yle Avrupa’nın savunma kabiliyetini ve Ukrayna’ya desteği görüşmek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.

Ukrayna Savuma Bakanı Rüstem Umerov'un da bir süre katıldığı toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Pistorius, bu toplantının yapılmasına ABD seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ile 6 Kasım’da kararlaştırdıklarını belirtti.

Pistorius, "Çünkü yeni başkan (Donald) Trump ve yeni yönetimle birlikte bazı şeylerin değişeceği açık. Buna ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’da agresif bir şekilde ilerlediğini, özellikle altyapıya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Pistorius, "Gerçek şu ki, Rusya'nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, son dönemlerde Moskova’dan yapılan açıklamaların da bunu açıkça gösterdiğini belirterek "Arka planda ya da savaş alanında yer alanlara bakıldığında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Pistoruis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore'den sadece 10 bin asker almadığını, aynı zamanda her bir asker için 2 bin avro ödediğini iddia etti.

Pistorius, Putin’in gerilimi tırmandırdığını ve orta menzilli bir füze kullandığını kaydetti.

İş birliği artırılacak

Toplantıda Ukrayna’ya desteğin de ele aldandığını ifade eden Pistorius, Ukrayna için silah üretimini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Pistorius, bunun da dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirleriyle finanse edileceğini anlattı.

Ukrayna’yı destekleyen ülkeler arasında işbirliğinin arttırılacağını aktaran Pistorius, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesinin ve tedarik edilmesinin yanı sıra mühimmat alımı konusunda da birlikte çalışılmasının planlandığını kaydetti.

Pistorius, "Hedefimiz, Ukrayna'nın güçlü bir pozisyondan hareket edebilmesidir." diye konuştu.

Savunma alanında yeteneklerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Daha fazla silah sistemini birlikte geliştirmeli, üretmeli ve temin etmeliyiz. Bugün bu konuda da anlaştık." dedi.

Pistorius, silah sektörünün finansman ihtiyaçlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Diğer sektörlerde olduğu gibi bunun burada da sağlanması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın burada önemli rol oynaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında çalışmaları artırmak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, İngiltere’nin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ine çıkarma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu de Ukraynalı mevkidaşının Ukrayna’yı desteklemeye devam edilmesini istediğini ifade ederek, gelecek haftalarda Mistral füzelerini ve diğer silah sistemlerini sağlama konusunda gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Gelecek 10-15 yıl için güvenlik ve savunmaya yönelik atılımların düşünülmesi gerektiğini ifade eden Lecornu, burada paranın nasıl kullanılacağının önemli olduğunu vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Ukrayna savaşı uluslararası bir boyut kazandı''

    Borrell'den Filistin ve Gazze itirafı

    UCM'ye niye taraf değiliz? - Türkiye'ye gelseler tutuklanamazlar

    Orta Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya kuvvetli kar uyarısı

    Halkın enflasyonu tırmanmaya devam ediyor

    Emekli yılı, hüsran yılı oldu

    Ordu Cumhuriyetin bekçisi değildir

    “Cumhurbaşkanlığı tasarruf yapacak mı?” sorusu cevapsız kaldı

    İsrail Lübnan’da da katliam yapıyor

    Fransa UCM’ye uyacak

    Malatya - Doğanşehir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Küçük esnaf kepenk kapattı

    Endonezya'da ''ani'' sel ve heyalan: 16 kişi öldü, 6 kişi kayıp!

    Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda tutuklanacaklar

    Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

    32 ilde eğitime 1 gün ara

    Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

    Faiz bütçesi

    Adil yargılama için tek celse şart

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Eğer 5. Şuâ olmasaydı...
    Risale-i Nur'dan

    Ahirzaman uzundur, biz bir faslındayız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıldır istikrar bulamayan parti
    Faruk ÇAKIR

    Günde kaç kez hak ihlâli olsun?
    Genel

    UCM'ye niye taraf değiliz? - Türkiye'ye gelseler tutuklanamazlar
    İbrahim Günaydın

    Zulme sessiz kalmak afetlere sebep olur
    Süleyman KÖSMENE

    Beynimizi kemiren binlerce soruya cevaplar
    Yasemin YAŞAR

    “Tesanüdünüzü tamir ediniz”
    Cevher İLHAN

    “Kayyım darbesi”yle “havuç ve sopa siyaseti!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.