182 İMZALI BİLDİRİDE “SAVAŞ VE ÇATIŞMALARA KARŞI HERKESİ VE İNSANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ” DENİLDİ.

UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ

“RUSYA’NIN Ukrayna’yı işgali, emperyalist güçler arası çelişkiler ve yayılmacılığın dünyayı ne kadar tehlikeli bir uçuruma sürüklediğini gösteriyor. Ukrayna halkının yanındayız. Yüzlerce insan ölüyor. Çocuklar enkaz altında kalıyor.”

EĞER SAVAŞ DURDURULMAZSA...

“ŞEHİRLER, hastaneler, yollar, tarihî yerler yıkılıyor. Ekosistemler, tüm canlılar savaşın dehşeti nedeniyle yıkıma uğruyor. Bu savaş önceki savaşlar zincirinin bir halkası ve eğer durdurulmazsa yeni savaşların bir başlangıcı olacak.”

AMA’SIZ BARIŞ İSTİYORUZ

“HİÇBİR savaş ve işgal haklı değildir. Dev sermaye grupları, tekeller, finans çevreleri ve iktidarlarını bir süre daha uzatmak isteyen siyasîler dışında savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Ama’sız barış istiyoruz.”

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Ukrayna savaşına hayır

Ukrayna Savaşına Hayır Platformu’nun açıklamasında, “İlan ediyoruz ki, hiçbir savaş haklı değildir, hiçbir işgal haklı değildir. “Ama”sız, “fakat”sız barış istiyoruz” denildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatına karşı 182 imzacı Ukrayna Savaşına Hayır Platformu kurdu. Platformdan yapılan açıklamada, “Bizler, imza veren 182 kişi, tüm dünyada barış isteyen savaş karşıtlarıyla buluşmak için adım atıyor; savaşlara, işgallere, nükleere, fosil yakıtlara, jeostratejik rekabet için sürdürülen askeri çatışmalara karşı herkesi, büyük insanlığı harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.

Çocuklar enkaz altında kalıyor

Açıklamada şunlar söylendi: “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalist güçler arasındaki çelişkiler ve yayılmacılığın dünyayı ne kadar tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklediğini gösteriyor. Yüzlerce insan ölüyor. Çocuklar enkaz altında kalıyor. Şehirler, hastaneler, yollar ve tarihi yerler yıkılıyor. Nükleer silahların hazırlanması emri veriliyor. Ekosistemler, tüm canlılar savaşın dehşeti nedeniyle yıkıma uğruyor. Ukrayna halkının yanındayız. Ve biliyoruz ki Ukrayna savaşı önceki savaşlar zincirinin bir halkası ve eğer durdurulmazsa yeni savaşların bir başlangıcı olacak.”

Hiçbir işgal haklı değildir

“İlan ediyoruz ki, hiçbir savaş haklı değildir, hiçbir işgal haklı değildir” denilen açıklamada, “Biliyoruz ki dev sermaye grupları, tekeller, dev finans çevreleri ve iktidarlarını bir süre daha uzatmak isteyen siyasiler dışında savaşın kazananı olmaz. Yine biliyoruz ki barışın da kaybedeni olmaz. “Ama”sız, “fakat”sız barış istiyoruz. Tüm dünyada barış isteyen savaş karşıtlarıyla buluşmak için adım atıyoruz. Savaşlara, işgallere, nükleere, fosil yakıtlara, jeostratejik rekabet için sürdürülen askeri çatışmalara karşı herkesi, büyük insanlığı harekete geçmeye çağırıyoruz. Ukrayna Savaşına Hayır Platformu’nun kuruluşu için ilk adımları atıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu: İstediğimiz neticeyi alamadık

Rusya’nın Ukrayna işgali 50’nci gününde. Rus güçlerinin Türk vatandaşlarının da bulunduğu Mariupol kuşatması devam ediyor. Ukraynalı yetkililer kimyasal saldırı dahil Rus güçlerinin ihlallerine vurgu yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” dedi. NTV’ye konuşan Çavuşoğlu, Mariupol’de 30’un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken tahliye için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

HABER: SEDAT SERDAR

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