Ukrayna Savunma Bakanlığı: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı. Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi. *** Başbakan Yardımcısı Vereşçuk: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti. Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini kaydetti. AA

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