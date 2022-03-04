Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolü Rus ordusuna geçti

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu. Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. AA

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