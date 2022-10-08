Ukrayna - Zaporijya'ya düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e yükseldi

Rus güçlerince dün Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu ölen kişi sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Zaporijya Kent Konseyi Sekreteri Andriy Kurtev, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin dün saldırı düzenlediği Zaporijya kentinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kurtev, "Toplam 11 kişinin öldüğü biliniyor. En az 15 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor." ifadelerini kullandı. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından dün yapılan açıklamada, Rus güçlerince Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtilmişti. AA

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