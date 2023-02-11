Ukraynalı çocuktan Türkiye'ye: "Başınız sağ olsun"

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntülerini dile getirmek isteyen Azerbaycan vatandaşları ve Ukraynalı bir çocuk, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğine başsağlığı dileklerinde bulundukları destek notları ve çiçekler bıraktı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, yaptığı açıklamada, Litvanya'nın Türkiye'nin Baltıklar'da önemli bir dostu ve NATO müttefiki olduğunu söyledi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra büyük bir dayanışma ve destek gördüklerini belirten Tantekin, "İlk günden Azerbaycan Büyükelçimiz, oradaki dostlarımız, Litvanya'daki Tatarlar, Büyükelçiliğimize gelerek ana girişimizin önüne taziye mesajları, çiçekler koymuşlar. Şu anda Vilnius'ta çok sayıda Ukraynalı yaşıyor. Bir Ukraynalı çocuğumuz, Türkçe 'başınız sağ olsun' yazan, bayrağımızın olduğu bir resim çizip getirmiş." ifadesini kullandı.

Tantekin, Litvanya'da Türkiye için birçok yardım ve destek kampanyası yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Vilnius’taki İslam Kültür ve Eğitim Merkezinde, Kaunas Camisi'nde, Klaipeda'da İman Derneğinde, yine buradaki iş insanlarımızın lojistik depolarında ayni bağışlar toplanıyor. Litvanya'daki Kızılhaç bağış kampanyası başlattı." diye konuştu.

"Tüm kurumlar ele ele vermiş durumda"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başbakan Ingrida Simonyte, Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'in yanı sıra birçok yetkilinin de taziyelerini iletip destek beyanında bulunduğunu aktaran Tantekin, "Litvanya İçişleri ve Savunma bakanlıkları da öyle. Aslında tüm kurumlar ele ele vermiş durumda, Türkiye'ye arama kurtarma ve malzeme desteği ulaştırmaya çalışıyor." dedi.

Tantekin, 9 Şubat'ta Litvanya'dan yaklaşık 40 kişilik arama kurtarma ekibinin, 7 ton malzemeyle Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Türkiye'ye gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimizin tüm personeli, müşavirlerimiz, vatandaşlarımız, iş insanlarımız, THY yetkililerimiz uyum içinde, her türlü gayreti gösteriyor. Her birinin çalışması, fedakarlığı çok önemli. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah arama kurtarma çalışmalarından da güzel, umudumuzu tazeleyecek haberler almaya devam edeceğiz."