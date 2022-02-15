'Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız'

Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesinin, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması durumunda Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Fiala, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya maddi yardımlarını artırmayı planlamadığını ancak olası bir durumda Ukraynalıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Sınır komşuları Slovakya'ya da yardım etmeye hazır olduklarını belirten Fiala, ihtiyaç durumunda Slovakya-Ukrayna sınırında görev yapmak üzere polis ekipleri yollayabileceklerini kaydetti. Çekya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kapatılmadığını ama diplomatların ailelerinin ülkeyi terk ettiğini aktaran Fiala, Ukrayna'da yaklaşık 50 diplomatın görev yaptığını ifade etti. AA

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