'Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız'

Beyaz Saray, Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin ABD'de verilmesine açık olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukraynalı pilotların F-16 eğitimiyle ilgili Kirby, sürecin zaman alacağına işaret ederek, bu hususta Avrupalı ortaklarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Kirby, Avrupa ülkelerinde kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların ABD'de eğitilmesine kesinlikle açık oldukları mesajını verdi. Koordinatör Kirby, Joe Biden yönetiminin, 24 milyar dolardan fazla kısmı Ukrayna'ya yardım için kullanılacak şekilde 40 milyar dolarlık acil durum fonu için Kongre'den onay istemesiyle ilgili ise savaşın ne kadar sürebileceğini bilmediklerini aktararak, bu kapsamda bir ihtiyaç tahmini yapmanın doğru olduğunu savundu. AA

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