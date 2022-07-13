“SİZCE TÜRKİYE DOĞRU YÖNE Mİ GİDİYOR, YANLIŞ YÖNE Mİ?” SORUSUNA HER ON KİŞİDEN SEKİZİNİN VERDİĞİ CEVAP: ÜLKE YANLIŞ YOLDA.

27 ÜLKEYİ İÇİNE ALAN BİR ARAŞTIRMA

1975'ten bu yana pazar araştırması ve danışmanlık hizmeti sunan IPSOS (Institut Publique de Sondage d'Opinion Secteur) 23 Haziran'da bir araştırma sonucunu yayınladı. 27 ülkeyi içine alan araştırmanın Türkiye için ortaya koyduğu sonuçlar düşündürücü.

YÜZDE 79: TÜRKİYE YANLIŞ YOLDA

"Ülkenizdeki durum doğru yöne doğru mu, yoksa yanlış yöne doğru mu gidiyor?" sorusuna verilen cevaplarda "Türkiye yanlış yolda" diyenlerin oranı yüzde 79. Bu sonuca göre 10 kişiden 8'i ülkenin yanlış doğrultuda olduğunu ifade ediyor.

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Ülke yanlış yolda

Pazar araştırması ve danışmanlık hizmeti sunan IPSOS’un, 23 Haziran’da yayınladığı araştırma sonucuna göre, Türkiye’de her 10 kişiden sekizi “ülke yanlış yolda” diyor.

Merkezi Paris’te olan ve 1975’ten bu yana pazar araştırması ve danışmanlık hizmeti sunan IPSOS (Institut Publique de Sondage d’Opinion Secteur) 23 Haziran’da bir araştırma sonucunu yayınladı.

independentturkish’in haberine göre, araştırmaya katılan her 3 kişiden ikisi (yüzde 64) “ülkem yanlış bir yöne doğru gidiyor” diyor. Bu oran Peru’da yüzde 92. Arjantin (yüzde 85) ve Güney Afrika’da (yüzde 81) ise her 10 kişiden sekizi ülkelerinin yanlış doğrultuda olduğunu düşünüyor.

Araştırmada Türkiye için de çarpıcı sonuçlar bulunuyor. Bunlardan ilki “Ülkenizdeki durum, doğru yöne doğru mu yoksa yanlış yöne doğru mu gidiyor?” sorusuna verilen cevaplar. “Türkiye yanlış yolda” diyenlerin oranı yüzde 79. Yani neredeyse 10 kişiden 8’i ülkenin yanlış doğrultuda olduğunu ifade ediyor.

Türkiye “kötü” cevabını veren altıncı ülke

“Ülkenizdeki ekonomik durumu nasıl tanımlarsınız?” sorusunda da araştırmaya katılan 27 ülkedeki insanların yüzde 66’sı bu soruya “kötü” yanıtını verdi. Yüksek enflasyon, artan yoksulluk ve borç yükü nedeniyle hafta sonu protestolara sahne olan Arjantin, yüzde 93 ile en yüksek oranda “ekonomimiz kötü” diyen ülke. En yüksek oranda “Ekonomide durum kötü” diyen diğer ülkeler Peru, Japonya, Kolombiya, Güney Afrika ve Türkiye (yüzde 79). ​​​​​​​

Haber Merkezi