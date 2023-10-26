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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Uluslararası Af Örgütü: Filistin topraklarında hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir dehşet yaşandı

26 Ekim 2023, Perşembe 18:31
Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımlara erişiminin sağlanması için Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli örgüt, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, "Örgüt, eşi benzeri görülmemiş insani felaketin yaşandığı Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve Gazze halkının hayat kurtarıcı yardımlara erişiminin sağlanması için işgal altındaki Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara acil ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"Filistin topraklarında hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir dehşet yaşandı"

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Callamard, geçen 2,5 hafta boyunca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında "hayal bile edilemeyecek boyutlarda dehşetin yaşandığına" tanık olduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla kişinin, korkunç insani krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Callamard​​​​​​​, sivil kayıpların sayısının da daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivillerin korunması ve insani acıların daha da sarsıcı boyutlara ulaşmasının önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası toplumun bütün üyelerini, çatışmanın tüm taraflarından derhal insani ateşkes talep etmek üzere bir araya gelmeye çağırıyoruz."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci öldü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.

AA

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  • S.topuz

    26.10.2023 22:36:54

    Bu işin sonu HÜSRANLIKTIR, PERİŞANLIKTIR! FELÂKETTİR, SOY KIRIMDIR aynı zamanda? Herkes aklını başına almalı, vesselam! Yoksa KIYAMETİN çabuk KOPMASINI mı isteyip arzu ediyorsunuzzzzz???! YAZIKLAR olsun sizlere! Tuuuh! Bu iki yüzlü tavılarınızla İNSANLIK içine çıkıpda nasıl SİYASET yapabileceksiniź?!

  • S.topuz

    26.10.2023 22:35:58

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Geç kaldınız bile!

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