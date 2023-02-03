"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

03 Şubat 2023, Cuma 01:28
Uluslararası Af Örgütü, İsrail makamlarına Filistin topraklarında kan dökmeye ve acılara sebep olan apartheid rejimine (sistemsel ayrımcılık) son vermesi çağrısında bulundu.

BM kuruluşlarından Filistinliler için yardım çağrısı
"Böyle bir ses, böyle bir korku duymadım" - "İsrail ordusu, geldiğinde kadın, çocuk, ağaç bakmadan ateş ediyor"
Filistin Sağlık Bakanlığı: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki ''en kanlı ay'' oldu
İsrail’e kim hesap soracak?
Hesap sorulmadı İsrail iyice azdı

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Örgütün apartheid rejimine karşı kampanya başlattığı bir yıldan bu yana 35'i Ocak 2023'te olmak üzere 220 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail makamlarının Filistin topraklarında kan dökmeye ve acılara sebep olan apartheid rejimine son vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, hukuk dışı işlenen insanlık suçu sayılabilecek cinayetlerin de bu rejimin kalıcı olmasına yardımcı olduğuna işaret edildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 kişiyi öldürdüğü saldırı ile sonrasında Kudüs'te 7 İsraillinin hayatını kaybettiği eylemin hatırlatıldığı açıklamada, bunun üzerine de toplu cezalandırma aracı olarak Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları ile evleri yıkma uygulamalarına başvurulduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın, "Geçen hafta yaşanan acı dolu olaylar, apartheid rejiminin ölümcül maliyetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Uluslararası toplumu, İsrail'in apartheid rejimi ve diğer suçlarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Callamard'ın, bundan cesaret alan İsrail makamlarının da Filistinlileri izole ettiğine dikkat çektiği belirtildi.

İsrail'in apartheid rejimini insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirerek, "Korkunç olanı ise canilerin adaletten kaçışını görmektir." diyen Callamard'ın, bu rejim son bulmadan sivilleri koruma ve yas tutan aileler için adalet sağlamanın mümkün olmayacağını vurguladığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, 1 Şubat 2022'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

    500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzleri korumaya alındı

    Müslüman karşıtı nefretle ortak mücadele şart

    Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü

    EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

    İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

    Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

    İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

    Netice gerçekten ortada

    Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

    Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

    Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

    EYT görüşmeleri protestoyla başladı

    Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

    Doğu kar altında

    Gram altın uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin ağır bedeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?
    Genel

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Altılı takrir
    Cevher İLHAN

    İfade hürriyeti mutabakatı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.