"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Uluslararası topluma İdlib çağrısı

09 Temmuz 2019, Salı 10:27
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sivilleri hedef alan saldırıları durdurması için gerekli adımları atması istedi.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarında misket ve varil bombalarının kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Askeri çözümde ısrar edenler, daha fazla sivil kayıpların yaşanmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler, siyasi çözümün önüne geçmek isteyen rejim, İran ve Rusya'nın Suriye halkına karşı işledikleri katliamlara karşın sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesi yer aldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin öldüğünü, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

AA

Etiketler: idlib
Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Patent başvurusu da yapıldı: Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor...

    Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

    Köln'deki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

    900 çalışanı var ofisi yok

    Keneden korunmak mümkün

    Yunanistan'da Miçotakis dönemi zorlukların gölgesinde başlıyor

    ''İki gün şişelerin üzerinde bodrumda yattık"

    ''Yapanlardan Allah razı olsun"

    Hong Kong yönetimi: Yasa tasarısı öldü

    200 bin işçinin gözü bu toplantıda

    BM: Cinayetlerde savaşlardan beş kat daha fazla insan öldü

    Serbest bırakılan Türk gemiciler yurda döndü

    Yoğun bakımlarda hasta ziyaretinde yeni dönem

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı

    Gıda israfına dikkat

    Facianın yıldönümünde aileler tepkili

    Tarlalar boş kalıyor

    Faiz hesabı tutmadı

    Asıl sorun tek adam rejimi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye ve İslam dünyası nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet dine nasıl dokunur?
    Genel

    Asıl sorun tek adam rejimi
    Genel

    İş dünyasından hukuk ve AB çağrısı
    Genel

    Faiz hesabı tutmadı
    Atilla YILMAZ

    Tarık Z. Tunaya’ya cevap: Said Nursî kimsenin takımı olmaz!
    Faruk ÇAKIR

    “Biz bir sistem kurduk...”
    Genel

    ''Yapanlardan Allah razı olsun"
    Cevher İLHAN

    “Sistem” arayışı da manipüle ediliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.