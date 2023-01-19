UNESCO: 2022’de dört günde bir gazeteci öldürüldü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), “2021-2022 İfade Özgürlüğü ve Medya Geliştirmede Dünya Eğilimleri” raporunda, geçen yıl dünya çapında 86 gazetecinin öldürüldüğü, bunun da her dört günde bir gazetecinin veya medya çalışanının öldürülmüş olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

UNESCO’dan rapora dair yapılan açıklamaya göre; Latin Amerika ve Karayipler, 2022’de 44 cinayetle gazeteciler için, “en ölümcül” bölge oldu. Gazeteciler için, “en ölümcül” ülke ise 19 cinayetle Meksika oldu. Raporda, öldürülen gazetecilerin neredeyse yarısının görev başında değilken hedef alındığı; bazılarının seyahat ederken, evlerinde, otoparklarda veya görevde olmadıkları diğer halka açık yerlerde saldırıya uğradığı kaydedildi. “Bu, gazeteciler için boş zamanlarında bile güvenli alanların olmadığı anlamına geliyor” denilen raporda, çatışma halindeki ülkelerde öldürülen gazeteci sayısının 2021’de 20 olduğu ve 2022’de 23’e yükseldiği belirtildi. Haber Merkezi

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