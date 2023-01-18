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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

UNICEF: 25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya kalacak

18 Ocak 2023, Çarşamba 09:30
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 25 milyon Nijeryalının 2023'te gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, BM destekli gıda ve beslenme kuruluşu olan Cadre Harmonise'nin ekim 2022 raporuna dikkat çekildi.

Hükümetin ve uluslararası kuruluşların önlem almaması durumunda ülkede kuraklık dönemi sayılan haziran-ağustosta 25 milyon insanın gıda krizine maruz kalacağı belirtildi.

Açıklamada, çatışmanın, iklim değişikliğinin, enflasyon ve artan gıda fiyatlarının endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanarak, 17 milyon insanın bu nedenlerden gıda krizi ile karşılaşabileceği ifade edildi.

Risk altında olan 17 milyon insandan 3 milyonunun terör faaliyetlerinin yoğun yaşandığı Borno, Adamawa ve Yobe, adam kaçırma, silahlı gasp vakalarının olduğu Katsina, Sokoto, Kaduna, Benue eyaletlerinde olduğu belirtilerek, bunun da gıdaya erişimi zorlaştırdığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansına (National Emergency Management Agency) göre, 2022 yağmur sezonunda meydana gelen sel felaketleri 676 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar vererek hasadın azalmasına neden oldu.

Aşırı hava koşulları gıda güvenliğini etkiliyor

Açıklamada, aşırı hava koşullarının gelecekte de gıda güvenliğini etkileyen en büyük faktörlerin başında yer alacağına işaret edildi.

Gıda güvenliğinden yoksun 17 milyon kişiden 3 milyonunun ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yaşadığı belirtilen açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda bu rakamın 4,4 milyona çıkacağı kaydedildi.

Halihazırda 8,3 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu aktarılan açıklamada, bunların çoğunluğunun yerinden edilmiş nüfusu ve geri dönenleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale'nin görüşlerine de yer verildi.

Schmale, "Nijerya'daki gıda güvenliği ve beslenme durumu son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Kamplara yaptığı ziyaretlerde çocukların hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurgulayan Schmale, bu durumun düzeltilmesi için hemen harekete geçilmesi uyarısında bulundu.

En savunmasız durumda olanlar çocuklar

Çocukların gıda güvensizliği karşısında son derece savunmasız olduğu belirtilen açıklamada, 17 milyon Nijeryalıdan yaklaşık 6 milyonu Borno, Adamawa, Yobe, Sokoto, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde yaşayan ve 5 yaş altı çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, akut yetersiz beslenmeye bağlı olarak çocuklar arasında ciddi bir ölüm riski bulunduğu belirtilerek, akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuk sayısının 2022 yılında 1,74 milyondan 2023'te 2 milyona çıkacağı uyarısı yapıldı.

Nijerya'nin Katsina, Zamfara ve Sokoto eyaletlerinde yaklaşık 2,9 milyon kişinin kıtlık boyutlarında gıda güvensizliği yaşadığı vurgulanan açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda bu rakamın 4,3 milyona çıkacağı kaydedildi.

AA

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