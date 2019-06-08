UNICEF: Dünyada, 115 milyon çocuk damat var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya üzerinde 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı.

UNICEF, 82 ülkeden aldığı verilerle, ilk kez çocuk damatlar hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, dünyada 115 milyon çocuk damat bulunuyor. Bu çocuklardan 5’te 1’i 15 yaşından önce evlendiriliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 28 ile en yüksek çocuk damat oranına sahipken, bu ülkeyi yüzde 19 ile Nikaragua ve yüzde 13 ile Madagaskar takip ediyor. Öte yandan, çocuk yaşta evlendirilen toplam çocuk sayısı ise 765 milyonu buldu. AA

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