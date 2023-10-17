"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

UNICEF: Gazze'de su tükendi

17 Ekim 2023, Salı 12:07
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci ölmüştü.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaşın bile kuralları var; Gazze'ye insani yardım ulaşması "zorunlu"

    UNICEF: Gazze'de su tükendi

    ''Bu binanın yapımından sorumlu olduğumu bilmiyordum''

    56 ilde 150 şüpheli "Kafes" operasyonlarında gözaltına alındı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

    1 gecede 60'tan fazla Filistinli sivil daha İsrail tarafından öldürüldü

    Gazzeliler temiz su bulamıyor!

    Asbest kaynaklı sağlık krizi kapıda

    Kazım Güleçyüz ve Sabahattin Yaşar Mersin’de kitaplarını imzaladı

    783 milyon insan yetersiz besleniyor

    "İnsanlara karşı nefretin ve düşmanlığın alevleri körüklendi"

    İsrail ordusu Lübnan’a topçu atışı ile karşılık verdi

    Türkiye para bulmakta zorlanıyor

    Fransız futbolcu: Dualarımız Gazzeyle

    Ekonomide tablo ağırlaşıyor

    NATO çadırlarında yüz yüze eğitim çilesi

    İran: İsrail Gazze’ye girerse kimse durumu kontrol edemez

    BİK bazı gazeteleri kanunsuz cezalandırıyor

    ABD’de 6 yaşındaki çocuğu Müslüman olduğu için öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’e: “Kabul edilemez”den “Kabul ettik”e doğru
    Yasir Özer

    “İs real” terorist…
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık, İsrail’i durdurur
    İbrahim Aktaşcı

    Çok âşığın var diyorlar
    Risale-i Nur'dan

    Adalet-i mahzanın en büyük düsturu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asbest kaynaklı sağlık krizi kapıda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet Said Aydil

    Hukuk devleti kimin icadı?
    Abdil YILDIRIM

    Cennet ucuz değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.