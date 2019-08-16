UNICEF’ten Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Bangladeş’teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili hazırladığı raporda, “Bu krize nihai çözüm, Arakanlı Müslümanların gönüllü olarak güvenli ve onurlu şekilde Myanmar’daki eski topluluklarına geri dönmeleri, bütünüyle toplumun bireyleri olarak komşularıyla barış ve uyum içinde yaşamalarıdır.” ifadelerine yer verildi.

Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu, gönüllü ve sürdürülebilir şekilde topraklarına geri dönüşü için gerekli koşulları yerine getirmesi çağrısında bulunulan raporda, uluslararası kamuoyunun da bu konuda Myanmar yönetimine destek sağlaması gerektiği vurgulandı. AA

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