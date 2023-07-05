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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

UNICEF'ten İsrail'e çağrı: Silahlı şiddete derhal son ver

05 Temmuz 2023, Çarşamba 12:10
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'e, işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Cenin kentinde "çocuklara karşı şiddet kullanmaktan kaçınması ve silahlı şiddete derhal son vermesi" çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNICEF'in, Cenin'de son zamanlarda artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "tüm taraflara çocukların yaşam haklarını koruması, çocuklara karşı şiddet kullanmaktan kaçınması ve silahlı şiddeti derhal durdurması" çağrısı yapıldı.

UNICEF, çocukların da öldüğü saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yüzlerce ailenin yerinden edildiğini ve mülteci kamplarında su ve elektrik hizmetlerinde kesintiler yaşandığını bildirdi.

2023, Filistinli çocuklar için daha şimdiden en ölümcül yıl oldu

UNICEF, yılın başından beri özellikle Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da artan şiddet olayları nedeniyle 27'si Filistinli, 6'sı İsrailli 33 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Bu rakamın şimdiden işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çocuklar için 2004'den beri "en ölümcül yıl" kabul edilen 2022'de yaşanan kayıplardan daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Cenin'e yaptığı kuşatmada 4'ü çocuk 12 Filistinli öldü

İsrail ordusu, 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusuna ait birlikler dün gece Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrılmaya başlamıştı.

AA

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