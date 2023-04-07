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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

UNIFIL: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

07 Nisan 2023, Cuma 14:24
Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

İsrail, Gazze’ye saldırı başlattı

 

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik roket fırlatılması ve verilen karşılığın ardından UNIFIL Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

"Bugün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e doğru roketler fırlatıldı" denilen açıklamada, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, şunları kaydetti:

"Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor."

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

***

İncelemele yapılıyor

Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail’in saldırı düzenlediği Sur kenti yakınlarındaki bölgede incelemede bulundu.

UNIFIL ve Lübnan ordusundan bir grup asker, İsrail’in hava saldırısıyla hedef aldığı Sur kentindeki Er-Reşidiyye Filistin Mülteci Kampı yakınlarına geldi.

Grup, muz seralarının içerisinde yer alan Limon Köprüsü üzerinde inceleme yaptı.

Bölgeye basın mensuplarının yaklaşmasına izin verilmezken köprü üzerindeki elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı seralarda hasar meydana geldi.

UNIFIL ve Lübnan ordusundan askeri grup, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

 

AA

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