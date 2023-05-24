UNODC: 3.1 milyon kişi cinayet kurbanı

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, 2015-2021 arasında tahminen 3 milyon 100 bin insanın cinayetler nedeniyle öldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde adalet sisteminin işleyişinde sorunlar yaşandığını belirterek, 2015-2021 arasında tahminen 3 milyon 100 bin insanın cinayetler nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu’nun 32’inci Oturumu’nun ilki, BM Viyana Ofisi’nde BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Waly, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde neredeyse her kıtada istikrarsızlık ve çatışmaların yaşandığını, bu durum nedeniyle çok daha fazla insanın organize suç ve şiddete maruz kaldığını, bunun adaleti daha da ulaşılmaz hale getirdiğini ifade etti. Dünya genelinde cezaevlerinde bulunan kişilerin yüzde 30’nun yargılanmadan mahkum muamelesi gördüğüne işaret eden Waly, bu da adalet mekanizmasında sorunların bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Zorla yerinden edilen insanların sayısı 100 milyonu aştı

Uyuşturucu kaçakçılığı, çeşitli organize suç oluşumları ve yolsuzlukların ülkeleri milyarlarca dolardan mahrum bıraktığını kaydeden Waly, “Kayıtlara göre dünya genelinde çatışma ve ihtilaflardan kaçan, zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı.” diye konuştu. Hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, herkesin adalete erişebildiği, insanların şiddet ve sömürüden korunduğu durumlarda ülke ve toplumlar, kalkınma taleplerini gerçekleştirmek için en iyi konumda olacaklarını vurgulayan Waly, ancak dünyadaki gelişmeler ışığında BM’nin belirlediği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma beklentilerinin pek iç açıcı olmadığını kaydetti.