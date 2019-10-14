Ürdün, Bakura ve Gamr’ı geri alıyor

Ürdün, önümüzdeki Kasım ayında Filistin sınırında bulunan ve 25 yıldır İsrail tarafından kiralanan el-Bakura (Naharayim) ve el-Gamr (Tzofar) arazilerini geri almak için İsrail’e kira sözleşmesini feshettiğini bildirmişti.

Amman hükümeti, 1994 yılında imzalanan Vadi Araba Antlaşması gereği Bakura ve Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail’e kiralamıştı. Ürdün Dışişleri ve Göçmen İşleri Bakanlığı Süfyan el-Kudah’a göre Bakura ve Gamr bölgeleri 10 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla teslimin de aynı tarihte gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ürdün, neredeyse bir yıl önce İsrail’e kira sözleşmesini feshetmek istediğini bildirmişti. Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın verdiği karar doğrultusunda sözleşmenin yenilenmemesi bekleniyor.

Bakura, Ürdün ve İsrail arasındaki ihtilaflarından biri

Independent Arapça’nın haberine göre ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri’nin doğu sınırında kalan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Ürdün ve İsrail arasındaki ihtilaflarından birini oluşturuyor. İsrail 1950 yılında işgal etmesinin ardından bölgeye Naharayim adını verdi. 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün’ün güneyindeki El-Akabe kentinde, sınır bölgesinde yer alıyor. İsrail bu gölgeyi 1967 yılının Haziran ayında işgal etmişti. İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinden bir süre sonra, yerleşimciler Ürdün sınırındaki çiftlikleri genişletmeye başlayarak Vadi Araba sınırına bitişik geniş Ürdün topraklarını ele geçirdiler. Bu ele geçirmede bahane her zaman tarım oldu. Bölgede su hırsızlığı yapıyorlar. Ürdün topraklarındaki ekili alanla 5 bin dönüme ulaştı.

İlişkiler gerileyecek mi?

İsrail basınında yer alan haberlere göre Ürdün’ün kiraladığı arazileri geri alma talebinin iki ülke arasındaki ilişkileri geriletmesi bekleniyor. Siyasi analist Barak Ravid, Ürdün’ün söz konusu bölgeleri geri almasının ilişkileri geriletme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Diğer İsrail gazeteleri ise daha ileri giderek, Ayrıca İsrail’in Kudüs’te devam eden ihlalleri ve Ürdün’ü de Haşimi vesayeti konusunda kışkırtması nedeniyle gaz anlaşmasının feshedilmesine yol açabileceğini iddia etti.

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İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays’ı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi. Kudüs Valisi’nin birçok defa gözaltına alınarak kovuşturmaya maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, Gays’ın bir kez daha gözaltına alınması kınandı. Kudüs - aa