Ürdün'de 3 gün yas ilan edildi - 'Hastanedeki katliam, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur'

Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

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