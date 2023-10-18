Ürdün'de 3 gün yas ilan edildi - 'Hastanedeki katliam, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur'

Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi: Gazze'deki saldırı açıkça savaş suçudur
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmıştı.
Dünya İsrail'in hastane saldırısını lanetledi - "Hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır"
Gazze'deki hastane saldırısı için Rusya'dan ve BAE'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı
AA