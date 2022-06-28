Ürdün'de tanker devrildi: Sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 251 kişi yaralandı

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankerin devrildiğini ve patlama sonucu oluşan sızıntı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.

Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi. Patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Ürdün Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin olayın yansımalarını öğrenmek üzere Akabe'ye gittiği bilgisi paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığından, Ürdün'deki patlamada ölenler için taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, ölenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu elim hadisede ölenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı. AA

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